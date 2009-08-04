Чутки про 50 тис. дол. преміальних молодим футболістам не підтвердились
Президент Федерації робить уточнення
Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС заперечує інформацію про нібито виплату 50 тис. доларів преміальних кожному гравцю юнацької збірної України (U19) за перемогу у фінальному матчі чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років (Євро-2009).
Про це УНІАН повідомили в інформ-службі ФФУ.
Г.СУРКІС зауважив, що деякі вітчизняні ЗМІ, посилаючись на його коментар, некоректну протрактували інформацію щодо розміру преміальних для гравців та тренерів юнацької збірної.
У зв’язку з цим президент ФФУ уточнив, що фраза про преміальні була вирвана з контексту його інтерв`ю після фінального матчу чемпіонату, в якому українська збірна перемогла збірну Англії. А система преміальних, додав Г.СУРКІС, була відома хлопцям ще до початку турніру.
Зокрема, вихід із групи сприймався як обов`язкова умова успішного виступу команди-господаря змагань.
За вихід у фінал Євро-2009 і перемогу в ньому Федерація пропонувала по 250 тис. - за кожне з цих досягнень.
“Тож вигравши для України перший комплект золотих нагород, команда власним потом та кров’ю заробила ці півмільйона, які, зрозуміло, невдовзі будуть виплачені”, - зазначив Г.СУРКІС.
За його словами, в розподіл даної суми ні президент ФФУ, ні хтось інший, окрім головного тренера збірної, не втручатиметься.
“Тільки йому вирішувати, хто саме і на яку винагороду заслуговує”, - підкреслив Г.СУРКІС.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футболу серед юнаків до 19 років проходив з 21 липня по 2 серпня 2009 року в українських містах Донецьк і Маріуполь.
2 серпня у фінальному матчі європейської першості збірна України перемогла збірну Англії з рахунком 2:0.
Це перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу.