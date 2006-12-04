Підсумки футбольного вік-енду в Європі

В Іспанії положення у верхній частині таблиці ущільнилося після того, як у 13-му турі з лідерів зумів виграти тільки мадридський «Реал». «Леванте» - «Барселона» - 1:1, «Реал» - «Атлетік» - 2:1, «Еспаньйол» - «Севілья» - 2:1. У «Барселони» 30 очок, у «Реала» - 29, у «Севільї» - 28.

Обидва лідери чемпіонату Італії провели свої матчі 14-го туру у суботу і виграли «Інтер» - «Сієна» - 2:0, «Рома» - «Аталанта» - 2:1. «Інтер» - 36 очок, «Рома» - 32. Третім йде «Палермо» - 28 очок після недільної нульової нічиї у Пармі.

У 16-му турі чемпіонату Англії «Челсі» не грав, тож «Манчестер Юнайтед», вигравши в гостях у «Міддлсбро» - 2:1, відірвався на шість очок: «Манчестер Юнайтед» - 41, «Челсі» - 35 (після 15 ігор). По 25 очок мають «Арсенал» з «Рідінгом», що зіграли по 15 матчів, а також «Портсмут» з «Ліверпулем», які провели по 16 ігор.

У Німеччині після 15-го туру знову не стало одноосібного лідера. «Вердер» - «Герта» - 3:1, «Нюрнберг» - «Шальке-04» - 0:0, «Майнц» - «Штутгарт» - 0:0. «Вердер», «Шальке-04» - по 30 очок, «Штутгарт» - 28.

У Франції «Ліон» продовжує упевнено прямувати до шостого підряд чемпіонського титула. «Леман» - «Ліон» - 0:1, «Ланс» - «Бордо» - 3:0, «Нансі» - «Лілль» - 1:3, «Сошо» - «Марсель» - 1:0. Після 16 турів у «Ліона» 43 очки, у «Ланса», «Лілля» і «Сошо» - по 29.

Радіо "Свобода"

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