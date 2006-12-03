Росія виграла Кубок Девіса (звіт по сетах)

Збірна Росії з тенісу виграла Кубок Девіса. У фінальному матчі, який проходив в Москві на кортах спорткомплексу "Олімпійський", росіяни з рахунком 3-2 перемогли команду Аргентини.

Вирішальне очко збірній Росії приніс Марат Сафін, який у чотирьох сетах переграв Хосе Акасусо - 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Росіянин від самого початку зустрічі повів у рахунку, узявши подачу суперника. У середині першого сету Акасусо "включив" потужну подачу (стабільно понад 200 кілометрів на годину), не даючи шансів росіянинові зробити ще один брейк. Проте, запасу, створеного на початку партії, Сафіну вистачило, щоб довести її до перемоги - 6:3.

У другому сеті стало більше помилок з боку обох суперників, але якщо аргентинець продовжував тримати свою подачу, то Сафін один раз програв її - в 6-му геймі, чого для Акасусо виявилося цілком достатньо - 6:3.

Початок третьої партії залишився за Сафіним, який зробив брейк у другому геймі. Хоча втримати перевагу російському тенісистові не вдалося: у 7-му геймі Акасусо взяв подачу суперника. Утім, вже в наступному геймі Сафін не дозволив аргентинцеві виграти жодного очка, зробивши брейк "під нуль" і потім, утримавши свою подачу, узяв третій сет - 6:3.

У четвертій партії суперники впевнено тримали свою подачу, і справа дійшла до тай-брейку, де трохи точнішим виявився Сафін - 7:5.

У п`ятницю Микола Давиденко обіграв Хуана Ігнасіо Чолу, після чого поразку вирівняв Давид Налбандян, взявши верх над Сафіним. У суботу Сафін і Дмитро Турсунов виграли парну зустріч, вивівши збірну Росії вперед 2-1. У неділю Налбандян знов зрівняв рахунок, перемігши Давиденка.

РІА "Новости"