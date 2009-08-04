ФК «Закарпаття» просить губернатора допомогти матеріально

Футбольний клуб «Закарпаття» просить голову Закарпатської обласної держадміністрації Олега ГАВАШІ посприяти у поліпшенні матеріального становища команди.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Прохання про допомогу озвучили генеральний директор ФК «Закарпаття» Іван ШІЦ і головний тренер футбольного клубу Ігор ГАМУЛА під час зустрічі з головою Закарпатської ОДА

За словами І.ШІЦА, причиною невдалого старту команди у сезоні-2009-2010 є низка об’єктивних факторів, насамперед той, що «Закарпаття» не має постійної тренувальної бази. Через конфлікт довкола ужгородського стадіону «Авангард» футболісти вимушені готуватися до ігор у Чопі та Мукачеві. Це, за твердження генерального директора клубу, негативно впливає на якість підготовки команди. Він також уточнив, що досі з міським головою Ужгорода Сергієм РАТУШНЯКОМ до кінця не вирішене питання оренди стадіону і проведення на «Авангарді» матчів команд Прем’єр-ліги.

Крім того, стверджує І.ШІЦ, інфраструктура стадіону «Авангард» не відповідає вимогам Регламенту проведення змагань серед професіональних футбольних клубів України, Федерації футболу України та УЄФА. Стадіон «Авангард», який перебуває у спільній власності громад міста Ужгорода і області, наразі не обладнаний штучним освітленням центрального ядра стадіону, відеоспостереженням. Тренувальні футбольні поля, підтрибунні приміщення, де розташовані роздягальні команд і медичні кабінети, – також у незадовільному стані.

За результатами зустрічі голова Закарпатської ОДА дав доручення розібратися у ситуації, щоб створити команді максимально сприятливі умови для тренувань.

О.ГАВАШІ також пообіцяв посприяти у виділенні коштів для завершення реконструкції та введення в експлуатацію системи штучного освітлення стадіону. Це питання винесуть на розгляд сесії Закарпатської обласної ради 7 серпня 2009 року.

Довідка. За підсумками сезону 2008-2009 років футбольний клуб «Закарпаття» посів першу сходинку у Першій лізі українського футболу, що дало йому право грати у наступному сезоні у Прем’єр-лізі чемпіонату України з футболу.

Сезон 2009-2010 розпочався для «Закарпаття» поразкою на виїзді у поєдинку проти «Іллічівця» з Маріуполя 17 липня з рахунком 0:1, дві наступні гри команда знову програла: чинному володарю Кубка України полтавській «Ворсклі» (1:3) і донецькому «Металургу» (1:4).

Наступна гра ФК «Закарпаття» відбудеться 9 серпня на ужгородському стадіоні «Авангард», закарпатці прийматимуть чинного бронзового призера Прем’єр-ліги – харківського «Металіста».