"Пік шахтарів України" з'явився на Тянь-Шані

Група донецьких альпіністів, до складу якої входять і працівники вугільних підприємств, підкорила один з безіменних піків Тянь-Шаню і на правах першопрохідців дала йому ім`я «Пік шахтарів України».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької обласної держадміністрації, 1 серпня о 9.00 було одержане повідомлення через супутниковий зв`язок про те, що донецькі альпіністи у складі експедиції під керівництвом майстра спорту міжнародного класу Сергія КОВАЛЬОВА 29 липня 2009 р. здійснили першосхождення на безіменну вершину 5132 м в масиві льодовика Південний Інильчек. «Відтепер ця вершина іменуватиметься «Піком шахтарів України», – підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, це сходження – друге за час існування проекту «Вугілля Донбасу на вершинах світу». 27 травня 2008 року донецькі альпіністи підкорили найвищу точку планети – вершину Еверест, піднявши на неї вугілля, видобуте на шахтах Донбасу на глибині більше 1300 м.

До нинішньої експедицію для підкорення безіменного піку на Тянь-Шані ввійшли не тільки професійні альпіністи, а й працівники вугледобувної промисловості. Зокрема, четверо з вісьмох спортсменів, які ввійшли до основного складу, працюють на вугільних підприємствах Донбасу.

Повернутися до України альпіністи планують до святкування дня працівників вугільної галузі – Дня Шахтаря (відзначається в останню неділю серпня – УНІАН), підсумували в прес-службі.