Ющенко привітав збірну з футболу з перемогою у Євро-2009

Президент Віктор ЮЩЕНКО привітав Юнацьку збірну України з перемогою у Чемпіонаті Європи з футболу.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

Президент побажав юним футболістам нових спортивних досягнень, міцного здоров’я і козацької звитяги.

Як повідомляв УНІАН, Збірна України перемогла на Чемпіонаті Європи з футболу серед гравців віком до 19 років (U19). У фінальному матчі європейської першості, який сьогодні пройшов у Донецьку, українські футболісти перемогли збірну Англії з рахунком 2:0.

Це перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу.

Чемпіонат Європи з футболу серед гравців віком до 19 років проходив з 21 липня по 2 серпня 2009 року в українських містах Донецьк і Маріуполь.