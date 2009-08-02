Результати 3-го туру Чемпіонату України з футболу

Сьогоднішніми матчами закінчився 3-й тур Чемпіонату України з футболу.

Іллічівець - Металург З 2:1 (Касян 49, Кашевський 55 - Тігарєв 21)

Металіст - Карпати 1:0 (Папа Гуйє 88)

Металург Д - Закарпаття 4:1 (Мхітарян 30, Танаса 34, Годін 50, Мгуні 82 - Браїла 89).

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі

Ворскла - Шахтар 1:1 (Єсін 74 - Рац 45)

Кривбас - Динамо 1:3 (Бюлюкбаши 63 пен. - Єременко 18, Мілевський 61, Ярмоленко 90).

Арсенал - Оболонь 4:1 (Мазілу 37, Жоземар 50, 54 обидва - пен., Воробей 72 - Симоненко 16 авт.)

Зоря - Дніпро 0:1 (Селезньов 33)

Таврія - Чорноморець 2:1 (Ковпак 9, Маркович 71 – Райчевич 90).

Після трьох турів не втратило очок тільки київське Динамо.

У Арсенала, Шахтаря і Дніпра - по 7 очок, у Металіста, Іллічівця й Таврії - по 6, у Металурга Д - 5, у Карпат і Ворскли - по 4, у Металурга 3 і Оболоні - по 3. Один бал набрала Зоря. Рахунок порожній у Закарпаття, Кривбасу і Чорноморця.