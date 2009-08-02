УКРАЇНА - ЧЕМПІОН ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ
18:57, 02 серпня 2009Спорт
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"Рідні стіни" таки допомагають
Збірна України перемогла на Чемпіонаті Європи з футболу серед гравців, віком до 19 років (U19).
У фінальному матчі європейської першості, який сьогодні пройшов у Донецьку, українські футболісти перемогли збірну Англії.
Україна - Англія 2:0 (Гармаш 5, Коркишко 49)
Це перша в історії перемога на європейській першості юнацької збірної України з футболу.
Чемпіонат Європи з футболу серед гравців віком до 19 років проходив з 21 липня по 2 серпня 2009 року в Донецьку та Маріуполі.
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