Арсенал розгромив Оболонь

Два пенальті з перервою в 4 хвилини

Завершилися два суботні матчі 3 туру Чемпіонату України з футболу: Арсенал – Оболонь 4:1 Голи: Мазілу 37, Жоземар 50, 54 (обидва – пен.), Воробей 72 - Симоненко (16 авт) Зоря - Дніпро 0 : 1 Гол: Селезньов 33 Досягла екватору зустріч Кривбас – Динамо. Після першого тайму кияни ведуть 1:0. О 20:00 розпочнеться останній матч на сьогодні – полтавська Ворскла вдома приймає донецький Шахтар.

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