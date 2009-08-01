Арсенал розгромив Оболонь

19:50, 01 серпня 2009
Спорт
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Два пенальті з перервою в 4 хвилини

Завершилися два суботні матчі 3 туру Чемпіонату України з футболу:

Арсенал – Оболонь 4:1

Голи: Мазілу 37, Жоземар 50, 54  (обидва – пен.), Воробей 72  - Симоненко (16 авт)

Зоря - Дніпро 0 : 1

Гол: Селезньов 33

Досягла екватору зустріч Кривбас – Динамо. Після першого тайму кияни ведуть 1:0.

О 20:00 розпочнеться останній матч на сьогодні – полтавська Ворскла вдома приймає донецький Шахтар.

 

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