У Донецьку почався продаж квитків на церемонію відкриття «Донбас Арени»

Сьогодні в Донецьку розпочався продаж квитків на урочисту церемонію відкриття стадіону «Донбас Арена», яка відбудеться 29 серпня.

Як повідомили УНІАН у медіацентрі арени, перші 10 днів придбати квитки зможуть лише власники сезонних абонементів на «Донбас Арену», а з 11 серпня квитки надійдуть у вільний продаж.

З 1 по 10 серпня пріоритетним правом придбання квитків зможуть скористатися також учасники проекту «Шкільний клуб» і власники карт офіційного фан-клубу ФК «Шахтар», які впродовж минулого сезону набрали найбільшу кількість бонусів на свій особистий рахунок і одержали у фан-клубі спеціальний сертифікат на придбання квитків.

У медіацентрі також додали, що для уболівальників з обмеженими фізичними можливостями передбачено спеціальні умови. З 11 серпня у інвалідів 2-ої і 3-ої групи є можливість придбати квитки четвертої й п`ятої цінової категорії (Standard IV-V) за пред`явлення відповідного документа з 20-відсотковою знижкою. Крім того, на стадіоні відведено спеціальні місця й для інвалідів 1-ої групи, запис на квитки для яких ведеться окремо.

У медіацентрі наголосили, що вартість квитків на церемонію відкриття стадіону варіюється залежно від сектору. Найдешевший квиток коштує 100 гривень.

З 20 серпня для жителів інших регіонів України й зарубіжжя придбання квитків на відкриття «Донбас Арени» стане доступний по Інтернету, відзначили в медіацентрі.