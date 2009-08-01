У Сумах пройде перший плавальний марафон з ластами

Сьогодні в Сумах ветерани спортивного плавання міста організували водноспортивне свято на озері Чеха. У програмі змагань – запливи на дистанцію 600 та 1200 метрів. Для подолання дистанції дозволяється використовувати ласти. Стартують запливи з берега озера навпроти 12-го мікрорайону.

Як передає кореспондент УНІАН, до участі у Першому «озерному турнірі» запрошені всі бажаючі. Очікується, що позмагатися до Сум приїдуть й спортсмени з інших міст України.

За інформацією ради ветеранів фізкультури і спорту Сумської області, команда ветеранів плавання днями повернулася з IV міжнародного турніру з «Кубок Чорного моря», що проходив в Одесі: серед 255 учасників змагань сумські ветерани здобули 6 медалей та встановили один рекорд України.