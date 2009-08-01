Ахметов - Чигринському: я можу стати катом твоєї долі...

Провідний захисник донецького футбольного клубу «Шахтар» Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ не захотів переходити до іспанської «Барселони».

Про це вчора заявив президент клубу Рінат АХМЕТОВ журналістам на спортивно-тренувальній базі «Шахтаря».

«Я не підтримаю інтригу, й скажу, що ЧИГРИНСЬКИЙ - у «Шахтарі». Залізно в «Шахтарі», - сказав він.

Р.АХМЕТОВ підкреслив, що пропозиція «Барселони» про придбання Д.ЧИГРИНСЬКОГО «була найбільшою за всю історію України – 22 млн. євро».

«І ще були дуже великі пропозиції «Шахтареві» щодо інших гравців. Але я обіцяв максимально зберегти склад», - додав Р.АХМЕТОВ.

Він зазначив, що йому було дуже непросто прийняти рішення про долю Д.ЧИГРИНСЬКОГО: «Я йому сказав: якщо я тебе не відпущу, я можу стати катом твоєї долі. А якщо я тебе відпущу, я можу стати катом усієї команди й наших уболівальників».

Президент клубу акцентував, що питання стояло не в тому, що «22 млн. євро – це багато або мало». «Я поставив певну цифру більше для того, щоб вести переговори, але легкого рішення в мене не було. Я б хотів, щоб він грав у «Барселоні», але водночас, нам його сильно не вистачатиме», - розповів Р.АХМЕТОВ.

Він зазначив, що надав футболісту право самому вирішити, як діяти: «Дмитро, ти спробуй стати на моє місце. Те рішення, яке ти приймеш, я його поважатиму. Якщо ти скажеш – відпустіть мене, я тебе відпущу й за 20 мільйонів».

За словами Р.АХМЕТОВА, Д.ЧИГРИНСЬКИЙ відповів: «Для мене ця команда й наші вболівальники – дуже багато що значать. І якщо на сьогоднішній день це буде крок назад для «Шахтаря», значить, я відмовлюся від «Барселони».

Р.АХМЕТОВ особливо підкреслив, що під час переговорів «Шахтаря» з «Барселоною» з його боку «не було тиску на гравця», а Д.ЧИГРИНСЬКИЙ «не чинив жодного тиску на клуб». «Він поступив дуже благородно, і він виявився дуже великим патріотом Донецька й усіх наших уболівальників. Я йому особисто, як людина, як президент дуже сильно вдячний», - зазначив Р.АХМЕТОВ.

Він висловив велике задоволення, що переговори стосовно Д.ЧИГРИНСЬКОГО «закінчилися благородно».