Ахметов вважає, що українським клубам Ліга чемпіонів не по зубах

Президент футбольного клубу «Шахтар» Рінат АХМЕТОВ вважає, що клуби України і Росії поки не здатні виграти Лігу чемпіонів УЄФА.

Про це він заявив журналістам учора на спортивно-тренувальній базі «Шахтаря».

«Я не вважаю, що зараз український чи російський клуб здатний виграти Лігу чемпіонів. Це зовсім інший рівень чемпіонатів, мені так видається», - сказав Р.АХМЕТОВ. При цьому він додав: «Однак я чув, як запитували наших гравців: до якої стадії нам реально дійти. Вони говорять - до півфіналу Ліги чемпіонів. Оскільки вони вже говорять, то ми також скоро поставимо амбітну мету, але її потрібно вистраждати».

Президент клубу наголосив, що має сам повірити в реальність цієї перемоги і тоді його слова не видадуться комусь смішними, а вселять переконаність у їх правоті. «Коли я говорю, люди сміятимуться: ну, дурненький, таке щось каже. Але коли я це скажу, я в це віритиму, а якщо я віритиму, то зможу переконати весь колектив футбольного клубу вірити в цю мету. Пройдуть роки, і ми доб`ємося цього результату», - запевнив Р.АХМЕТОВ.