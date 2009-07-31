Роналдо зробив собі ліпосакцію живота

Форварду бразильського «Корінтіанса» Роналдо зробили ліпосакцію. Як повідомляє AS, у такий спосіб бразилець вирішив позбавитися 700 мілілітрів жиру.

Роналдо мав намір зробити ліпосакцію ще в грудні, але через травму руки він вирішив почекати з цим.

На жаль, для бразильця, він не зміг скинути зайву вагу на тренуваннях, через що лікарі вирішили шляхом хірургічного втручання позбавити його 1,6 літра жиру, проте пізніше зійшлися на 700 мілілітрах.

Газета.ру