Збірна України з футболу вийшла у фінал Євро-2009

Юніорська збірна України з футболу U-19, перегравши в півфінальному матчі 3:1 сербських однолітків, добилася путівки до фіналу чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009), де 2 серпня зустрінеться з командою Англії.

Україна – Сербія 3:1 (Шахов 1, Гармаш 39, 86 – Алексич 22)

У другому півфіналі англійські футболісти обіграли французів з тим же рахунком.

Англія - Франція 3:1 (Ленсбері 37, Делфонесо 92, 105 - Гуей, 8)