Збірна України з футболу вийшла у фінал Євро-2009
20:58, 30 липня 2009Спорт
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Попереду - гра з Англією
Юніорська збірна України з футболу U-19, перегравши в півфінальному матчі 3:1 сербських однолітків, добилася путівки до фіналу чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009), де 2 серпня зустрінеться з командою Англії.
Україна – Сербія 3:1 (Шахов 1, Гармаш 39, 86 – Алексич 22)
У другому півфіналі англійські футболісти обіграли французів з тим же рахунком.
Англія - Франція 3:1 (Ленсбері 37, Делфонесо 92, 105 - Гуей, 8)
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