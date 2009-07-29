Українські і російські моряки влаштують перегони на яхтах

Сьогодні, 29 липня, у Севастополі відбудеться черговий етап ХІХ Міжнародних Всеукраїнських етапних крейсерських перегонів “Козацька регата”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, близько двадцяти яхт з різних яхт-клубів України, серед яких представники яхт-клубів Військово-Морських Сил ЗС України та Чорноморського флоту Російської Федерації, пройдуть під вітрилами від Козачої до Севастопольської бухти та фінішують на Графській пристані.

Під час нинішнього етапу яхтсмени змагатимуться за призи командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Міжнародні Всеукраїнські етапні крейсерські перегони “Козацька регата” проводяться з метою поширення патріотичних та морських традицій, притаманних українському козацтву та відповідно до Указу Президента України “Про національну програму відродження та розвитку українського козацтва”.

Протягом місяця екіпажі крейсерських яхт проходять через Україну історичними місцями козацької та воїнської слави. Маршрут проведення “Козацької регати”: Дніпропетровськ – Запоріжжя – Нікополь – Херсон – Очаків – Севастополь – Балаклава – Ялта – Судак – Керч. Частина яхт у рамках “Козацької регати” перетне Чорне море та відвідає турецький Стамбул.