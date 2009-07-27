Збірна України з футболу вийшла до півфіналу Євро-2009
22:26, 27 липня 2009Спорт
2753
У другому півфіналі - Англія та Франція
Юніорська збірна України з футболу U-19, перегравши 1:0 швейцарських однолітків, добилася путівки до півфіналу чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009), де 30 липня зустрінеться з командою Сербії.
В іншому матчі групи А англійські футболісти розгромили збірну Словенії 7:1.
Збірна Сербії пройшла до півфіналу, вигравши 1:0 у турецької команди.
Пару Англії в другому півфіналі складе збірна Франції після виграшу 1:0 у іспанців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter