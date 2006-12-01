Кубок УЕФА: результати матчів у групах Е-Н
08:03, 01 грудня 2006Спорт
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5 команд забезпечили собі місця в наступному етапі
Група "Е" «Вісла» (Польща) - «Базель» (Швейцарія): 3:1
«Нансі» (Франція) - «Феєнорд» (Нідерланди): 3:0. Цей матч зупинили на 80-ій хвилині через безпорядки на трибунах, а потім дограли.
Група "F"
«Аустрія» (Австрія) - «Спарта» (Чехія): 0:1
«Аякс» (Голландія) - «Еспаньйол» (Іспанія): 0:2
Група "G" «Панатінаїкос» (Греція) – «Рапід» (Румунія): 0:0
«Млада Болеслав» (Чехія) – ПСЖ (Франція): 0:0
Група "Н" «Сельта» (Іспанія) – «Фенербахче» (Туреччина): 1:0
«Айнтрахт» (Німеччина) – «Ньюкасл» (Англія): 0:0
За підсумками цих матчів місця в наступному етапі розіграшу Кубка УЕФА забезпечили собі «Нансі», «Блекберн», «Панатінаїкос», «Зульте-Варегем» і «Еспаньйол».
Радіо "Свобода"
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