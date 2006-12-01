Кубок УЕФА: результати матчів у групах Е-Н

Група "Е" «Вісла» (Польща) - «Базель» (Швейцарія): 3:1

«Нансі» (Франція) - «Феєнорд» (Нідерланди): 3:0. Цей матч зупинили на 80-ій хвилині через безпорядки на трибунах, а потім дограли.

Група "F"

«Аустрія» (Австрія) - «Спарта» (Чехія): 0:1

«Аякс» (Голландія) - «Еспаньйол» (Іспанія): 0:2

Група "G" «Панатінаїкос» (Греція) – «Рапід» (Румунія): 0:0

«Млада Болеслав» (Чехія) – ПСЖ (Франція): 0:0

Група "Н" «Сельта» (Іспанія) – «Фенербахче» (Туреччина): 1:0

«Айнтрахт» (Німеччина) – «Ньюкасл» (Англія): 0:0

За підсумками цих матчів місця в наступному етапі розіграшу Кубка УЕФА забезпечили собі «Нансі», «Блекберн», «Панатінаїкос», «Зульте-Варегем» і «Еспаньйол».

Радіо "Свобода"