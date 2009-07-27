Платіні: усе, що ми мали сказати Україні, сказали

Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішель ПЛАТІНІ спростував інформацію про те, що працівники УЄФА нібито таємно їздять Польщею і перевіряють стан готовність країни до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПЛАТІНІ заявив під час дводенного візиту до Польщі.

Президент УЄФА дуже позитивно оцінив підготовку Польщі до проведення фіналу європейської футбольної першості 2012 року.

«Не маю жодних сумнівів, що Польща організує Євро-2012», - сказав він.

Водночас М.ПЛАТІНІ вкотре зауважив, що УЄФА непокоїть підготовка України до чемпіонату, запевнивши, що союз не має жодного плану «Б» і сподівається, що українці встигнуть із приготуваннями.

«Усе, що ми мали сказати Україні, сказали. Там є тільки одне місто, яке на сьогодні готове, – це Київ», - сказав М.ПЛАТІНІ, якого цитує TVN24.

М.ПЛАТІНІ нагадав, що українці мають час до кінця листопада, аби виправити недоліки в підготовці до Євро-2012, після чого в грудні виконавчий комітет УЄФА ухвалить остаточне рішення про міста, які прийматимуть чемпіонат.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що УЄФА нібито не довіряє офіційним доповідям польської та української сторони й самостійно перевіряє стан підготовки до Євро-2012, таємно посилаючи своїх представників в Україну та Польщу.

Довідка УНІАН. Виконком УЄФА 13 травня на засіданні в Бухаресті визначив міста, в яких пройдуть матчі фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. У Польщі містами-господарями визначено Варшаву, Познань, Вроцлав і Гданськ.

Серед українських міст названо Київ, Донецьк, Львів і Харків. Разом з тим українським містам до 30 листопада потрібно виконати низку умов, висунутих УЄФА, для остаточного затвердження їх господарями матчів турніру.