Гендиректор «Шахтаря» назвав суму, на якій у Ахметова точно здадуть нерви

ФК «Шахтар» (Донецьк) продовжує переговори з іспанською «Барселоною» щодо переходу захисника «гірників» Дмитра ЧИГРИНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів генеральний директор клубу Сергій ПАЛКІН.

«Зараз процес переговорів триває не в активному стилі, проте все ж триває», - сказав він.

На запитання, наскільки є правдивою інформація, що «Барселона» запропонувала за Д.ЧИГРИНСЬКОГО 30 млн. євро, С.ПАЛКІН відповів: «Я вважаю, якби пропонували 30 мільйонів, нерви у нашого президента (ФК «Шахтар» Ріната АХМЕТОВА - УНІАН) не витримали б».

«Пропонують не 30 мільйонів, трохи менше», - підсумував гендиректор «Шахтаря».