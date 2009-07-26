УЄФА непокоять Київ та Донецьк

На нараді, яка проходила у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні 24 липня, керівництво футбольного союзу повідомило про своє занепокоєння з приводу розміщення працівників УЄФА, гостей, учасників та вболівальників Євро-2012 в Донецьку та Києві.

Про це повідомили на другій частині семінару-наради з питань підготовки інфраструктури міст, що приймають матчі Євро-2012, в готелі «Космополіт» (Харків) президент ФФУ Григорій Суркіс та віце-прем`єр-міністр Іван Васюник.

Вони послалися на телефонну розмову з функціонерами підготовки України, які спілкувалися в Ньоні з президентом УЄФА Мішелєм Платіні та директором турнірів євро від УЄФА Мартіном Каленом.

Особливо гостро проблема стоїть в Донецьку. Разом з тим розмова перейшла у дискусію на підвищених тонах. Представники київського та донецького муніципалітетів звинуватили особисто Васюника і Суркіса в бездіяльності і водночас у безпідставних вимогах до керівництва цих міст якось вплинути на переговори двох комерційних суб`єктів - оператора УЄФА з розміщення людей під час чемпіонату TUI Travel і власників приватних готелів.

Водночас, за словами Г.Суркіса, ситуація по аеропортах та спортивній інфраструктурі в Україні у УЄФА гострого занепокоєння не викликає.

"Городской дозор"