Наступним суперником Віталія Кличка буде "непереможний" американець

Чемпіон світу за версією WBC Віталій КЛИЧКО визначився зі своїм наступним суперником після відмови від бою з боку Девіда ХЕЯ.

Претендувати на титул українця буде непереможний американець Кріс АРРЕОЛА, якому команда В.КЛИЧКА зробила пропозицію.

"Я буду боксувати проти Кріса АРРЕОЛИ. Цей 28-річний американець наразі не програв жодного бою, у своєму останньому двобої нокаутував МАКЛАЙНА. Інтерес до цього бою буде не меншим, а то й більшим", - сказав боксер.

"Ми зараз ведемо переговори, думаю, найближчим часом буде укладений контракт, після чого оголошене місце проведення бою. Дата 12 вересня - поки під питанням. Зараз наше завдання - з`єднати основні телеканали, які будуть транслювати двобій, і підібрати місце проведення. Тільки потім ми зможемо точно назвати дату", - наводить слова КЛИЧКА-старшого газета "Сегодня" .