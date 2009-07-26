Наступним суперником Віталія Кличка буде "непереможний" американець
У Кріса Арреоли поки що не було поразок
|Chris Arreola
Претендувати на титул українця буде непереможний американець Кріс АРРЕОЛА, якому команда В.КЛИЧКА зробила пропозицію.
"Я буду боксувати проти Кріса АРРЕОЛИ. Цей 28-річний американець наразі не програв жодного бою, у своєму останньому двобої нокаутував МАКЛАЙНА. Інтерес до цього бою буде не меншим, а то й більшим", - сказав боксер.
"Ми зараз ведемо переговори, думаю, найближчим часом буде укладений контракт, після чого оголошене місце проведення бою. Дата 12 вересня - поки під питанням. Зараз наше завдання - з`єднати основні телеканали, які будуть транслювати двобій, і підібрати місце проведення. Тільки потім ми зможемо точно назвати дату", - наводить слова КЛИЧКА-старшого газета "Сегодня" .