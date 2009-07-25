Закінчився матч Динамо - Таврія

Закінчився матч другого туру Чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" і сімферопольською "Таврією".

Динамо - Таврія 6:0 (Гусєв 10, 33, Мілевський 17, Корреа 47, Ярмоленко 62, Гільєрме 90).

Матч першого туру Динамо також виграло з великим рахунком - 5:0 у Чорноморця.

Сьогодні ще будуть зіграні матчі: Іллічівець - Шахтар (триває перший тайм, Шахтар веде 0:2) і Дніпро - Металіст.

Завтра тур завершать ігри: Металург З - Кривбас, Закарпаття - Ворскла, Оболонь - Зоря і Карпати - Металург Д.