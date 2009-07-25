УЄФА тишком перевіряє підготовку України та Польщі до Євро-2012?

Чиновники УЄФА повністю не довіряють тим переможним рапортам, що їм надсилають офіційні польські представники, котрі займаються підготовкою країни до Євро-2012. Тож збирають інформації самі, перевіреними методами.

Представники УЕФА, інкогніто і без повідомлення будь-кого приїжджають до Варшави, на Центральному Вокзалі купують квиток до Гданську, їдуть і вимірюють час. Занотовують стоянки на станціях, стан туалетів, комфорт їзди, меню у ресторані. На головному вокзалі Гданську оцінюють якість обслуговування. За допомогою транспортних комунікацій міста вирушають до готелів, як звичайні туристи.

Найнятим автомобілем повертаються до Варшави, з годинником у руці. Занотували прогрес робіт на автостраді. Час проїзду до Окецє, до Познані і Вроцлава. Так само роблять і в Україні. “УЄФА знає краще, що робиться на фронті підготовок ніж гадають міністри і прем`єри в Польщі і на Україні”, – інформує один з діячів.

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