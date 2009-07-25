У Маріуполі проходить VI Міжнародний турнір з греко-римської боротьби
«Кубок Азовмашу»
У місті Маріуполі Донецької області у спортивному комплексі «Азовмаш» 24 і 25 липня проходить VI Міжнародний турнір з греко-римської боротьби «Кубок Азовмашу».
Як повідомили УНІАН у спортивному клубі «Азовмаш», у нинішньому турнірі беруть участь борці з 15 країн: Росії, Вірменії, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану, Туреччини, Греції, Франції, Білорусі, Молдови, Ірану, Литви, Польщі, Йорданії й України.
У спортклубі пояснили, що «Кубок Азовмашу» входить до серії представницьких турнірів категорії «А», що проводяться під егідою Міжнародної федерації боротьби «FILA», поряд з такими змаганнями як Міжнародний турнір пам`яті Івана Піддубного (Росія) і Міжнародний турнір пам`яті Петлясинського (Польща).
Медалі міжнародного турніру «Кубок Азовмашу» розігруються в семи вагових категоріях.