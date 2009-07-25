Закінчився другий ігровий день на Євро-2009

Унічию закінчився другий матч у рамках Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років (Євро-2009). У вкрай напруженому матчі українцям не вистачило зовсім трохи щоб вирвати перемогу.

Україна - Англія 2:2 (Петров 2, 61 - Ленсбері 25 пен., Гослінг 51)

Наступну гру в чемпіонаті збірна України проведе 27 липня проти збірної Швейцарії.

Другий матч у групі А, де виступає Україна, закінчився перемогою швейцарської збірної над словенською - 2:1. У групі B Франція і Туреччина зіграли внічию - 1:1, а серби виграли у іспанців - 2:1.

Довідка УНІАН. У фінальній частині чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009 U-19), що проходить в Україні в містах Донецьку і Маріуполі, беруть участь 8 команд, включаючи національну молодіжну збірну України. За наслідками жеребкування юнацькі збірні команди країн Україна, Словенія, Англія, Швейцарія приймає Донецьк, а Францію, Сербію, Туреччину та Іспанію – Маріуполь.