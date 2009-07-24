«Фенербахче» запропонував контракт Андрію Шевченку – ЗМІ

Турецький футбольний клуб "Фенербахче" пропонує контракт українському форварду Андрію ШЕВЧЕНКУ.

Про це з посиланням на британську газету The Times повідомляє РІА «Новости» .

У А.ШЕВЧЕНКО ще рік діятиме контракт з англійським "Челсі", проте велика вірогідність того, що незабаром українець змінить команду.

Фінансова сторона пропозиції, яку зробило керівництво "Фенербахче", не розкривається. При цьому Times зазначає, що інтерес до А.ШЕВЧЕНКА також виявляли італійська "Рома" і французький "Монако", але зарплата українця виявилася їм не по кишені.

Раніше про інтерес до форварда заявив президент київського "Динамо" Ігор СУРКІС. Минулого сезону А.ШЕВЧЕНКО виступав за італійський "Мілан" на правах оренди.

Новий наставник "Челсі" Карло АНЧЕЛОТТІ напередодні сказав, що А.ШЕВЧЕНКО залишиться гравцем його команди до 31 серпня, а потім буде прийняте спільне рішення про подальшу долю футболіста.