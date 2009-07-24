Визначився суперник Металіста в Лізі Європи
05:31, 24 липня 2009Спорт
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Команда летить до Хорватії
Суперником харківського Металіста в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи буде хорватська команда Рієка, яка виграла в підсумку двох матчів (3:0 і 0:1) другий кваліфікаційний раунд у люксембурзького Діфферданжа.
Перший матч відбудеться в Хорватії 30 липня, відповідь - 6 серпня.
Нагадаємо, що в третій кваліфікаційний раунд також вийшов донецький Металург, який на своєму полі 30 липня зіграє із словенською командою Інтерблок.
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