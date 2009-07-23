Металург (д) пройшов до наступного раунду Ліги Європи

Закінчився матч у Білорусі

Закінчився матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між донецьким Металургом і командою МТЗ-РІПО з Білорусі. МТЗ РІПО - Металург 1:2 (Цеолін 16 - Мгуні 36, Мхітарян 85). Перший матч 3:0 на користь Металурга. 30 липня в матчі третього кваліфікаційного раунду Металург на своєму полі грає із словенською командою Інтерблок.

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