Кубок УЕФА: результати матчів у групах А-D

08:09, 30 листопада 2006
Спорт
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Сьогодні буде зіграно ще 8 матчів

29 листопада було зіграно вісім матчів четвертого туру групового етапу Кубка УЕФА. Ось як вони завершились:

«Партизан» (Сербія) - «Осер» (Франція) - 1:4

«Ліворно» (Італія) - «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) - 1:1

«Динамо» (Бухарест, Румунія) - «Баєр» (Німеччина) - 2:1

«Бешикташ» (Туреччина) - «Брюгге» (Бельгія) - 2:1

«Грассхопперс» (Швейцарія) - «Севілья» (Іспанія) - 0:4

 АЗ (Алкмаар, Голландія) - «Слован» (Ліберец, Чехія) - 2:2

«Осасуна» (Іспанія) - «Оденсе» (Данія) - 3:1

«Ланс» (Франція) - «Парма» (Італія) - 1:2

Радіо "Свобода"

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