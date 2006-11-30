Кубок УЕФА: результати матчів у групах А-D
08:09, 30 листопада 2006Спорт
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Сьогодні буде зіграно ще 8 матчів
29 листопада було зіграно вісім матчів четвертого туру групового етапу Кубка УЕФА. Ось як вони завершились:
«Партизан» (Сербія) - «Осер» (Франція) - 1:4 «Ліворно» (Італія) - «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) - 1:1 «Динамо» (Бухарест, Румунія) - «Баєр» (Німеччина) - 2:1«Бешикташ» (Туреччина) - «Брюгге» (Бельгія) - 2:1«Грассхопперс» (Швейцарія) - «Севілья» (Іспанія) - 0:4 АЗ (Алкмаар, Голландія) - «Слован» (Ліберец, Чехія) - 2:2 «Осасуна» (Іспанія) - «Оденсе» (Данія) - 3:1
«Ланс» (Франція) - «Парма» (Італія) - 1:2
Радіо "Свобода"
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