Збірна України і Словенії зіграли внічию в першому матчі Євро-2009

У Донецьку на фінальному турнірі чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009) збірна України зіграла внічию зі збірною Словенії – 0:0.

Як передає кореспондент УНІАН, українці мали перевагу по ходу матчу, постійно атакували, але так і не змогли забити хоча б один гол у ворота суперника.

Початку матчу передувала урочиста церемонія відкриття, на якій були присутні міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС, глава Федерації футболу Донецької області Борис КОЛЕСНІКОВ, керівники Донецька і області.

Відкрили турнір символічним ударом по м`ячу Г.СУРКІС і Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО.

Наступну гру в чемпіонаті збірна України проведе також в Донецьку у п`ятницю, 24 липня, проти збірної Англії.

Також унічию - 1:1 - закінчилися ще два матчі: Англія - Швейцарія і Франція - Сербія. Іспанська збірна виграла у турецької - 2:1.

Довідка УНІАН. У фінальній частині чемпіонату Європи з футболу серед хлопців до 19 років (Євро-2009 U-19), що проходить в Україні в містах Донецьку і Маріуполі, беруть участь 8 команд, включаючи національну молодіжну збірну України. За наслідками жеребкування юнацькі збірні команди країн Україна, Словенія, Англія, Швейцарія приймає Донецьк, а Францію, Сербію, Туреччину та Іспанію – Маріуполь.