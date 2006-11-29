Ющенко дав президенту УЄФА орден з натяком (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що керівництво УЄФА підтримає Україну і Польщу у прагненні перемогти в тендері на проведення фіналу Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це він заявив на зустрічі з делегацією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на чолі з її президентом Леннартом ЮХАНССОНОМ.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО відзначив, що українці дуже люблять футбол. «Наше завдання – утвердити в Європі Україну як потужну спортивну державу. Ми наполегливо працюємо заради цієї високої мети», – сказав глава держави.

Президент висловив переконання, що футбол допомагає українцям посилювати свою присутність у Європі та світі. Україна, наголосив він, вже має приклади значних успіхів. Зокрема, Президент нагадав про те, що на чемпіонаті 2006 року в Німеччині Національна збірна України з футболу вперше в історії потрапила до фінальної частини світової першості, де увійшла до вісімки найсильніших збірних світу.

Глава держави підкреслив, що сьогодні Україна разом з Польщею бере участь у змаганні за право проведення фіналу Євро-2012. За словами В.ЮЩЕНКА, «для обох народів ця подія має виняткове суспільне значення». Він також переконаний, що для всієї Європи проведення такого чемпіонату на просторі Центральної і Східної Європи – в Україні і Польщі – стане справжнім футбольним явищем. «Це унікальна подія, бажаний і давноочікуваний прецедент, який надасть поштовху всій європейській футбольній справі. Цим проектом ми об’єднуємо наше європейське майбутнє», – вважає глава держави.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що робота, проведена в Україні і Польщі в рамках участі в тендері та «пристрасне бажання українців і поляків запросити до себе Євро-2012», здобуде підтримку у членів Виконавчого комітету та президента УЄФА.

За визначний особистий внесок у підтримку футболу в Україні, розвиток європейського футбольного руху В.ЮЩЕНКО нагородив президента УЄФА Леннарта ЮХАНССОНА орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня. (Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом нагородив також президента Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) Джозефа (Зеппа) БЛАТТЕРА орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.)

На зустрічі були присутні перший заступник глави Секретаріату Президента України Іван ВАСЮНИК, керівник Служби з питань збереження національного надбання Секретаріату Президента України Ігор ЛІХОВИЙ, президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС, представники Союзу європейських футбольних асоціацій.