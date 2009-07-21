Представники УЄФА перевірили місце жеребкування матчів Євро-2012

Представники УЄФА 20-21 липня оглянули у Варшаві місце майбутнього проведення жеребкування матчів чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, який спільно організовує Польща та Україна.

Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, котра координує підготовку до чемпіонату польської сторони, представники УЄФА також зустрілись з представниками влади Варшави та новоствореної компанії Euro 2012 Polska.

Жеребкування, в котрому візьме участь президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, відбудеться в Конгресовому залі Палацу культури та науки польської столиці 7 лютого 2010 року о 12 годині дня.

Як повідомляв УНІАН, раніше найімовірнішим місцем проведення жеребкування матчів Євро-2012 називався Національний театр у Варшаві. За право проведення жеребкування боровся теж Краків.

Безпосереднім виконавцем процедури жеребкування може стати колишній Президент Польщі Лех ВАЛЕНСА. Також серед кандидатів на проведення цієї процедури називалися новообраний глава Польської федерації Футболу (PZPN) Гжегож ЛЯТО та відомий польський футболіст і спортивний діяч Збігнєв БОНЄК.

Довідка УНІАН. УЄФА, яке обрало Україну та Польщу для проведення Євро-2012 у квітні 2007 року, вирішило, що церемонія жеребкування та матч відкриття чемпіонату відбудеться у Варшаві, а церемонія закриття турніру - в Києві.