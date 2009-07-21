Покер у Росії більше не вважається видом спорту

Покер був внесений до спортивного реєстру з порушеннями, пояснив «Ведомостям» міністр спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко. За його словами, рішення повинне бути зареєстроване в Мін`юсті, чого зроблено не було. Крім того, вирішувати, який вид спорту вносити до реєстру - це компетенція міністерської комісії, а не керівництва Росспорту, заявив чиновник. У результаті зі всеросійського реєстру видів спорту виключені такі спортивні дисципліни як «семикартковий стад-покер», «омаха», «техаський холдем». Без втручання керівництва країни у вирішенні долі покеру не обійшлося. Видання цитує нещодавню заяву прем`єр-міністра Володимира Путіна про те, що «уряд спостерігає «спроби закамуфлювати гральний бізнес під інші види діяльності, наприклад всякого роду клуби, ігри в покер».

А минулого тижня депутати від «Єдиної Росії» внесли до Держдуми законопроект, що посилює вимоги до тоталізаторів і букмекерських контор.

Эхо Москвы