ФІФА назвала трійку претендентів на ”Діамантовий м`яч”

Капітан збірної Італії, кращий футболіст Європи 2006 року, захисник мадридського "Реала" Фабіо Каннаваро, атакуючий півзахисник збірної Бразилії та іспанської "Барселони", кращий футболіст світу 2005 року Роналдіньйо і колишній капітан збірної Франції Зінедін Зідан названі Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) претендентами на звання кращого футболіста світу 2006 року.

Спочатку ФІФА назвала 30 гравців, які стали претендентами на звання кращого футболіста світу, а потім визначила трійку фіналістів. Нагородження переможця "Діамантовим м`ячем" відбудеться 18 грудня на гала-концерті, повідомляє AFP.

Нагадаємо, що Роналдіньйо отримав звання кращого футболіста світу в 2004 і 2005 роках. У 2006 році він привів "Барселону" до звання чемпіона Іспанії і переможця Ліги чемпіонів. Каннаваро і збірна Італії стали переможцями ЧС-2006, який завершився влітку в Німеччині, а Зідан став учасником головного скандалу світової першості, а після закінчення чемпіонату світу завершив кар`єру.

Лента.ру