Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу
21:21, 19 липня 2009Спорт
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З перемог почали Металіст і Таврія
Сьогоднішніми матчами закінчився 1-й тур Чемпіонату України з футболу.
Оболонь - Металіст 0:2 (Едмар 41, Олійник 73)
Таврія - Металург З 2:0 (Ковпак 70 пен., Платон 89)
Металург Д - Дніпро 0:0.
Нагадаємо, що раніше зіграні матчі:
Ворскла - Карпати 1:2 (Мілошевич 49 автогол - Кузнєцов 18, Чеснаков 31 автогол)
Зоря - Арсенал 0:0
Динамо - Чорноморець 5:0 (Кравченко 3, Мілевський 16 пен., Гусєв 40, Ярмоленко 54, Корреа 79)
Шахтар - Кривбас 3:0 (Жадсон 18, 47, Агахова 33)
Іллічівець - Закарпаття 1:0 (Тищенко 73).
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