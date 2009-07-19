Донецькі альпіністи вирушили на Тянь-Шань

Донецькі альпіністи, до складу яких входять і працівники вугільних підприємств, вирушили підкорювати один із безіменних піків Тянь-Шаня висотою 5152 м.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, вчора перед від`їздом експедиції начальник управління вугільної промисловості облдержадміністрації Анатолій ВОВЧЕНКО побажав альпіністам успіхів і передав копію монумента «Слава шахтарській праці», чим символічно і дав відлік старту експедиції.

У прес-службі зазначили, що це сходження друге за час існування проекту «Вугілля Донбасу на вершинах світу». Так, 27 травня минулого року донецькі альпіністи підкорили найвищу точку планети – вершину Еверест, піднявши на неї вугілля, видобуте на шахтах Донбасу на глибині більш як 1300 м.

Особливість нинішньої експедиції у тому, що альпіністи не тільки планують перше сходження на один з безіменних піків Тянь-Шаня висотою 5152 м, а й на правах першості мають намір назвати його «Пік Шахтарів України». А на знак пошани до роботи гірників поставити на ньому копію скульптурного монумента «Слава шахтарській праці», встановленого на Шахтарській площі у Донецьку. Крім того, традиційно альпіністи піднімуть на вершину шматочки вугілля, видобутого власними руками, і поставлять там прапори України, Донецької області й шахтарську символіку.

Для втілення такої грандіозної ідеї учасників експедиції відбирали з особливою ретельністю. Тим більше що більшість з них не професійні альпіністи, а працівники гірничодобувної промисловості. Завершальний етап відбору, що проходив в найсуворішому куточку Кавказу – районі Безенги, тривав близько трьох тижнів.

В ході відбору було сформовано основний склад експедиції на Тянь-Шань. Четверо з восьми спортсменів, які увійшли до основного складу, працюють на вугільних підприємствах Донбасу. Керівником експедиції став президент Донецької обласної федерації альпінізму, майстер спорту міжнародного класу Сергій КОВАЛЬОВ. До складу штурмової групи експедиції також увійшли: бригадир прохідників шахти «Белецкая» Віталій КУТНІЙ, електрослюсар шахтоуправління «Донбас» Володимир САМОФАЛОВ, гірничий майстер ВТБ шахти ім. Бажанова Василь МИХАЙЛЮК, завідуючий лабораторією Інституту гірничої механіки їм. М. М. Федорова Сергій ЄВСЮКОВ та ін.

Повернутися альпіністи планують до професійного дня працівників вугільної галузі – Дня шахтаря (відзначається в останню неділю серпня – УНІАН), зауважили в прес-службі.