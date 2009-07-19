Українці здобули чотири нагороди у змаганнях із сумо

На VІІІ Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, які 16 липня розпочалися у місті Гаосюн на острові Тайвань, українські спортсмени здобули вже чотири нагороди у змаганнях із сумо.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, наші спортсмени вибороли золоту, дві срібних та бронзову медалі.

Золоту нагороду завоювала українська спортсменка Аліна БОЙКОВА, яка боролася у категорії 65 кг.

Срібними призерами змагань стали Марина ПРИЩЕПА (вагова категорія 80 кг) та Ольга ДАВИДКО (вагова категорія понад 80 кг).

Бронзову медаль здобув Костянтин ЄРМАКОВ (вагова категорія 115 кг).

VIII Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту триватимуть до 26 липня.

До складу української збірної увійшли 89 спортсменів, 44 тренери і представники штабу.

Українські атлети змагатимуться з 14 видів спорту, зокрема, пауерліфтингу, бодібілдингу, скелелазіння, підводного спорту, джиу-джитсу, спортивної акробатики, художньої гімнастики, стрибків на батуті, стрибків на акробатичній доріжці, сумо, перетягування канату, воднолижного спорту, танцювального спорту та пляжного гандболу.