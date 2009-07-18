Результати 1-го туру Чемпіонату України з футболу
20:50, 18 липня 2009Спорт
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Володар Кубка країни програє
Закінчилися сьогоднішні матчі 1-го туру Чемпіонату України з футболу.
Ворскла - Карпати 1:2 (Мілошевич 49 автогол - Кузнєцов 18, Чеснаков 31 автогол)
Зоря - Арсенал 0:0
Динамо - Чорноморець 5:0 (Кравченко 3, Мілевський 16 пен., Гусєв 40, Ярмоленко 54, Корреа 79)
Шахтар - Кривбас 3:0 (Жадсон 18, 47, Агахова 33).
Нагадаємо, що вчора зіграли Іллічівець - Закарпаття 1:0 (Тищенко 73).
Завтра тур закінчиться іграми: Оболонь - Металіст, Таврія - Металург З, Металург Д - Дніпро.
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