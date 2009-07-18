"Черкаські Мавпи" заявили про вихід з Української баскетбольної ліги
...та про входження до "Суперліги"
Баскетбольний клуб "Черкаські мавпи" заявив про свій вихід зі складу Української баскетбольної ліги та входження до Асоціації професійних баскетбольних клубів "Суперліга".
Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайтіБК "Черкаські Мавпи".
Як пояснюють в клубі, Українська баскетбольна ліга не виконала повністю рекламну угоду з клубом сезону 2008-2009 рр., не сплативши всі кошти за цією угодою.
Крім того, керівництво клубу схвильоване ситуацією, що склалась навколо підготовки до ІІ Чемпіонату УБЛ сезону 2009/2010 і звинуватило лігу в тому, що чемпіонат наступного сезону хочуть провести без «Черкаських Мавп» та «Грифонів» (Сімферополь). «Підтвердженням цього є відсутність пропозицій «Черкаським Мавпам» та «Грифонам» стосовно участі в наступному чемпіонаті», - сказано в заяві.
В БК "Черкаські мавпи" зазначають, що віднині клуб вважає себе вільним від усіх зобов’язань перед УБЛ і вступає до Асоціації професійних баскетбольних клубів «Суперліга».
Водночас, як повідомляє офіційний сайт УБЛ, 16 липня рішенням позачергової ради УБЛ команди "Черкаські Мавпи" та "Грифони" були виключені з лав ліги.
Як сказано в повідомленні, “рішення про виключення команд з УБЛ стало наслідком порушення командами статуту Ліги – а саме подання черкаським та сімферопольським клубами заявок на участь у чемпіонаті під егідою ФБУ”.
На тій же нараді рада ліги прийняла рішення вважати незадовільною роботу Михайла БРОДСЬКОГО на посту президента УБЛ. Радою директорів створено робочу групу на чолі з Олегом БИЧКОВИМ, котра повинна зайнятися вивченням його діяльності на посаді президента ліги, повідомляють в УБЛ.
Цього ж дня на спеціальному засіданні керівники українських баскетбольних клубів прийняли рішення, що в сезоні 2009-2010 буде проведено єдиний чемпіонат України з баскетболу «Суперліга».
Як повідомляє офіційний сайт «Суперліги», згідно з цим рішенням, у «Суперлізі» 2009-2010 візьмуть участь 16 клубів. До переліку цих клубів поки не входять «Черкаські Мавпи» та «Грифони».
Довідка УНІАН. Рік тому група команд, що були незадоволені роботою і деякими рішеннями президента Федерації баскетболу України Олександра ВОЛКОВА, вирішила вийти зі складу цієї організації й створити Українську баскетбольну лігу (УБЛ) та проводити свій, альтернативний чемпіонат. Президентом УБЛ став колишній володар столичного клубу "Київ-Баскет" і нинішній господар "Черкаських Мавп" М.БРОДСЬКИЙ, який після призначення зробив кілька гострих заяв на адресу О.ВОЛКОВА, звинувативши його у корупції.
У новостворену Українську баскетбольну лігу ввійшли десять клубів.
“Суперлігу” в минулому сезоні представляли вісім клубів.