"Черкаські Мавпи" заявили про вихід з Української баскетбольної ліги

Баскетбольний клуб "Черкаські мавпи" заявив про свій вихід зі складу Української баскетбольної ліги та входження до Асоціації професійних баскетбольних клубів "Суперліга".

Про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайтіБК "Черкаські Мавпи".

Як пояснюють в клубі, Українська баскетбольна ліга не виконала повністю рекламну угоду з клубом сезону 2008-2009 рр., не сплативши всі кошти за цією угодою.

Крім того, керівництво клубу схвильоване ситуацією, що склалась навколо підготовки до ІІ Чемпіонату УБЛ сезону 2009/2010 і звинуватило лігу в тому, що чемпіонат наступного сезону хочуть провести без «Черкаських Мавп» та «Грифонів» (Сімферополь). «Підтвердженням цього є відсутність пропозицій «Черкаським Мавпам» та «Грифонам» стосовно участі в наступному чемпіонаті», - сказано в заяві.

В БК "Черкаські мавпи" зазначають, що віднині клуб вважає себе вільним від усіх зобов’язань перед УБЛ і вступає до Асоціації професійних баскетбольних клубів «Суперліга».

Водночас, як повідомляє офіційний сайт УБЛ, 16 липня рішенням позачергової ради УБЛ команди "Черкаські Мавпи" та "Грифони" були виключені з лав ліги.

Як сказано в повідомленні, “рішення про виключення команд з УБЛ стало наслідком порушення командами статуту Ліги – а саме подання черкаським та сімферопольським клубами заявок на участь у чемпіонаті під егідою ФБУ”.

На тій же нараді рада ліги прийняла рішення вважати незадовільною роботу Михайла БРОДСЬКОГО на посту президента УБЛ. Радою директорів створено робочу групу на чолі з Олегом БИЧКОВИМ, котра повинна зайнятися вивченням його діяльності на посаді президента ліги, повідомляють в УБЛ.

Цього ж дня на спеціальному засіданні керівники українських баскетбольних клубів прийняли рішення, що в сезоні 2009-2010 буде проведено єдиний чемпіонат України з баскетболу «Суперліга».

Як повідомляє офіційний сайт «Суперліги», згідно з цим рішенням, у «Суперлізі» 2009-2010 візьмуть участь 16 клубів. До переліку цих клубів поки не входять «Черкаські Мавпи» та «Грифони».

Довідка УНІАН. Рік тому група команд, що були незадоволені роботою і деякими рішеннями президента Федерації баскетболу України Олександра ВОЛКОВА, вирішила вийти зі складу цієї організації й створити Українську баскетбольну лігу (УБЛ) та проводити свій, альтернативний чемпіонат. Президентом УБЛ став колишній володар столичного клубу "Київ-Баскет" і нинішній господар "Черкаських Мавп" М.БРОДСЬКИЙ, який після призначення зробив кілька гострих заяв на адресу О.ВОЛКОВА, звинувативши його у корупції.

У новостворену Українську баскетбольну лігу ввійшли десять клубів.

“Суперлігу” в минулому сезоні представляли вісім клубів.