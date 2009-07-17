«Металіст» і «Металург» (д) дізналися суперників у Лізі Європи

Харківський «Металіст» і донецький «Металург» дізналися про своїх можливих суперників у третьому відбірному раунді Ліги Європи УЄФА.

За результатами жеребкування, що відбулося сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія), харків`яни зіграють з переможцем пари Діфферанж (Люксембург) - Рієка (Хорватія), які грають 23 липня.

Донецька команда, у разі позитивного результату протистояння з білоруським МТЗ-РІПО 23 липня, зіграє зі словенським Інтерблоком (Любляна).

Перші матчі відбудуться 30 липня, матчі-відповіді - 6 серпня.

Переможці пар третього відбірного раунду Ліги Європи проходять в раунд плей-офф, де до них приєднаються ще 26 команд, а також 15 невдах кваліфікації Ліги чемпіонів.