«Металіст» і «Металург» (д) дізналися суперників у Лізі Європи
19:21, 17 липня 2009Спорт
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Відбулося жеребкування
Харківський «Металіст» і донецький «Металург» дізналися про своїх можливих суперників у третьому відбірному раунді Ліги Європи УЄФА.
За результатами жеребкування, що відбулося сьогодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія), харків`яни зіграють з переможцем пари Діфферанж (Люксембург) - Рієка (Хорватія), які грають 23 липня.
Донецька команда, у разі позитивного результату протистояння з білоруським МТЗ-РІПО 23 липня, зіграє зі словенським Інтерблоком (Любляна).
Перші матчі відбудуться 30 липня, матчі-відповіді - 6 серпня.
Переможці пар третього відбірного раунду Ліги Європи проходять в раунд плей-офф, де до них приєднаються ще 26 команд, а також 15 невдах кваліфікації Ліги чемпіонів.
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