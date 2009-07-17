«Шахтар» уклав контракт з новим-старим форвардом

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк) уклав трирічний контракт з нігерійським форвардом Джуліусом АГАХОВОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі клубу, згідно з підписаною угодою, Д.АГАХОВА переходить до «Шахтаря» на правах вільного агента до 30 червня 2012 року.

У прес-службі нагадали, що Д.АГАХОВА вже виступав за «Шахтар» - з 2000 по 2006 рік. У 2007 році форвард перейшов до англійського клубу «Уїган», а потім до турецького клубу «Кайсеріспор». Після одержання статусу вільного агента влітку 2009 року Д.АГАХОВА вирішив повернутися до «Шахтаря».