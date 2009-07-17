Форвард київського "Динамо" продовжить кар'єру на Кавказі

Форвард київського "Динамо" бразильський футболіст Діого Рінкон продовжить кар`єру в "Спартаку" з Нальчика, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Останні півроку 29-річний Рінкон, який тричі ставав чемпіоном України, провів на батьківщині, виступаючи на правах оренди за "Корінтіанс".

За інформацією газети, влітку кияни досягли домовленості з агентами нападника про розірвання договору. Бразилець одержав статус вільного агента і саме в цій якості підпише контракт з командою Юрія Красножана. Керівництво "Спартака" вже досягло домовленості про умови особистого контракту форварда.

Через 10 днів транзитом через Франкфурт і Москву Рінкон прилетить у Мінеральні Води. Потім колишній киянин пройде медогляд, а 1 серпня буде внесений до заявки клубу з Кабардино-Балкарії.

РІА "Новости"