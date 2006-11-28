Абрамович запропонував Шевченкові очолити ”Челсі”

Форвард "Челсі" Андрій Шевченко, грою якого останнім часом незадоволений головний тренер команди Жозе Моурінью, одержав пропозицію стати президентом лондонського клубу. Власник команди Роман Абрамович повідомив футболіста про своє бажання зробити його головною людиною в структурі управління "Челсі", коли гравець завершить спортивну кар`єру.

Як повідомляє італійський телеканал ControCampo, нещодавно у Шевченка відбулася розмова з Абрамовичем, під час якої російський бізнесмен зробив свою пропозицію. Зазначмо, що футболіста і власника клубу зв`язують давні відносини: Абрамович намагався організувати перехід Шевченка з "Мілана" до "Челсі" протягом кількох років, і в травні 2006 року угода відбулася.

Новина про пропозицію Абрамовича з`явилася на фоні незадоволення грою Шевченка головним тренером команди Жозе Моурінью. Раніше 28 листопада європейські ЗМІ повідомляли, що португальський фахівець вважає потрібним підсилити атакуючу лінію "Челсі" і придбати взимку форварда збірної Іспанії Давида Вілью.

Лента.ру