Тренер ”Челсі” знайшов заміну Шевченку

Головний тренер "Челсі" Жозе Моурінью розчарований новачком команди Андрієм Шевченком, який не показує очікуваної результативності. Після недільного матчу проти "Манчестер Юнайтед" (1:1), де українець знову не зміг себе проявити, Моурінью вирішив підсилити атаку команди форвардом збірної Іспанії Давидом Вілья.

За інформацією англійського видання The Sun, наставник "Челсі" розглядав матч з "МЮ" як останній шанс для Шевченка, проте капітан збірної України діяв невдало і був замінений на 75-ій хвилині. У середині минулого тижня форвард не потрапив до основнго складу на матч Ліги чемпіонів з "Вердером" (0:1), а вийшовши на заміну, гру не загострив.

Як повідомляє Eurosport, під час зимового періоду дозаявок (з 1 січня 2007 року) Жозе Моурінью має намір підсилити атаку команди і придбати нападаючого збірної Іспанії і "Валенсії" Давида Вілью. Орієнтовна ціна футболіста - 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 39 мільйонів доларів).

Андрій Шевченко перейшов у "Челсі" з "Мілана", підписавши контракт в кінці травня цього року. У офіційних матчах за лондонський клуб українець забив чотири голи: один у фіналі Суперкубка Англії, один в Кубку ліги і два - в чемпіонаті країни.

Лента.ру