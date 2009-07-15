У Кахи Каладзе народився син

У капітана футбольної збірної Грузії і захисника італійського клубу «Мілан» Кахи Каладзе народився син. Вага новонародженого - 3,8 кг

Дитину назвали Леваном — на честь молодшого брата Кахи Каладзе, якого у 21-річному віці в травні 2001 року викрали злочинці в Тбілісі з метою отримання викупу і через декілька тижнів вбили на околиці міста.

«Ні Каха, ні його батьки не просили мене назвати нашого сина ім`ям Леван, я сама так вирішила, знаючи про те, як багато для Кахи означав його брат», — сказала Анукі, дружина Кахи.

Анукі 19 років. У 2007 році вона стала переможницею грузинського конкурсу «Фотомодель-2007», потім перемогла у відбірковому конкурсі міжнародного модельного агентства «Еліт» у Грузії і отримала право працювати в міланському відділенні «Еліт». У Мілані вона познайомилася з Кахою і в 2008 році вони одружилися.

Каха останніми роками паралельно з футболом займається бізнесом, володіє одним з престижних ресторанів у Мілані, має багатоповерховий готель на курорті Кобулеті (Грузія), володіє журналом мод і готелем у Києві. У травні 2008 року він заснував компанію «Кала-капітал», яка займається будівництвом, відкрив у Тбілісі комерційний банк «Прогрес банк».

Газета.ру