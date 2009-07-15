Рейтинг футболістів України у сезоні 2008/2009

Підбито підсумки голосування відвідувачів сайту football.ua і читачів журналу Футбол.

Журнал Футбол і сайт football.ua за підтримки ТМ Оболонь провели третій щорічний конкурс для визначення кращого гравця чемпіонату України.

За наслідками голосування "Кращим футболістом України сезону-08/09 за версією журналу “Футбол” і сайту football.ua" став нападаючий київського Динамо Артем Мілевський.

Інтернет-голосування на сайті football.ua: 1. Артем Мілевський (Динамо) - 4886

2. Даріо Срна (Шахтар) - 4514

3. Олександр Алієв (Динамо) - 1320

4. Жажа Коельо (Металіст) - 1016

5. Огнен Вукоєвич (Динамо) - 564

6. Жадсон (Шахтар) - 553

7. Олександр Ковпак (Таврія) - 379

8. Папа Гуйє (Металіст) - 331

9. Максим Калініченко (Дніпро) - 239

10. Олексій Годін (Металург З) - 203

11. Парит Джихані (Зоря) - 153

12. Дмитро Чигринській (Шахтар) - 144

13. Сергій Кузнєцов (Карпати) - 102

14. Едмар (Металіст) - 90

15. Фернандіньо (Шахтар) - 82

16. Йован Маркоскі (Ворскла) - 78

17. Ілсіньо (Шахтар) - 31

18. Бадр Ель-Каддурі (Динамо) - 30

19. Григорій Ярмаш (Ворскла) - 26

20. Мілан Обрадович (Металіст) - 25

21. Томаш Хюбшманн (Шахтар) - 20

22. Роман Єременко (Динамо) - 22

23. Денис Кулаков (Ворскла) - 18

24. Валентин Слюсар (Металіст) - 17

25. Сергій Валяєв (Металіст) - 16

26. Бетао (Динамо) - 17

27. В’ячеслав Чечер (Металург Д) - 7

27. Ахмед Даллку (Ворскла) - 7

29. Рікарду Фернандеш (Металург Д) - 6

30. Олег Красноперов (Ворскла) - 5

31. Володимир Дишленкович (Металург Д) - 2

Листи до редакції журналу Футбол: Артем Мілевський (Динамо) - 254

Даріо Срна (Шахтар) - 192

Голоси за інших гравців не зіграли істотної ролі у визначенні переможця.

Разом: