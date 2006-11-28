”Шахтар” дихає в потилицю ”Динамо”

09:46, 28 листопада 2006
Спорт
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"Кривбас" не зміг втримати нічийний рахунок

У понеділок, 27 листопада, матчем "Кривбас" - "Шахтар" завершився 16-й тур чемпіонату України з футболу.

"Кривбас" (Кривий Ріг) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:1 (0:0)

Гол: Воробей (80)

"Кривбас", який довгий час утримував прийнятний для нього нічийний рахунок, пропустив вже під завісу гри.

На 80-ій хвилині був призначений штрафний удар. До м`яча підійшов Тимощук. Його сильний удар крізь стінку не досяг мети. Але на добиванні був Воробей.

Він сильно пробив у нижній кут воріт. 1:0 - важка перемога "гірників".

Після завершення 16 туру Чемпіонату України трійка лідерів виглядає так: 1) "Динамо" (Київ) - 42 очки, 2) "Шахтар" (Донецьк) - 38 і 3) "Металіст" (Харків) - 29 очок.

Корреспондент 

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