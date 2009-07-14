Алієв - у гіпсі: вибув до кінця липня

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв вибув на три тижні, які він проведе у гіпсі.

Про це стало відомо після того, як один з лідерів киян пройшов медичне обстеження, пише газета "Спорт-Экспресс в Украине".

Хавбеку поставили невтішний діагноз - пошкодження зв`язкового апарату гомілкостопного суглобу.

Нагадаємо, що отримав травму Алієв у суботньому матчі за Суперкубок України з полтавською "Ворсклою".

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