Газзаєв обіцяє Шеві місце в стартовому складі «Динамо»

Головний тренер "Динамо" Валерій Газзаєв підтвердив, що у випадку переходу в київську команду нападнику збірної України Андрієві Шевченку буде гарантована постійна ігрова практика.

"Під обіцянкою президента гарантувати Андрієві постійну ігрову практику підписуюся. Скажу більше - такі великі футболісти, як Шевченко, приносять величезну користь не тільки в матчах, але і на тренуваннях. Партнери обов`язково чомусь учаться в зірок і самі додають у майстерності. Словом, я дуже хочу, щоб нам з Андрієм все-таки вдалося попрацювати разом...

До речі, відкрию один секрет. З Андрієм я познайомився ще навесні 1996 року, коли він у фіналі Кубка Співдружності забив єдиний м`яч. Після гри я запросив його в "Аланію", хоча і розумів, що шансів мало. Шевченко чемно відмовився, але добрі відносини між нами збереглися. Зараз же в Андрія, як відомо, діючий контракт із "Челсі". І чим усе закінчиться, можливо, він і сам не знає", - каже Газзаєв.

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